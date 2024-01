A cadeia de supermercados francesa Carrefour vai deixar de vender refrigerantes Pepsi e 7Up e batatas fritas Lay’s, Doritos e Cheetos em quatro países europeus — França, Espanha, Itália e Bélgica– , devido a um “inaceitável aumento dos preços”.

A decisão, que foi anunciada esta quinta-feira, atinge as marcas que pertencem à norte-americana PepsiCo. Neste momento, nos supermercados já existem, de acordo com a Reuters, cartazes nas prateleiras para avisar que os produtos deixarão de ser vendidos quando o stock esgotar. A medida impacta mais de nove mil lojas nos quatro países, o que é equivalente a dois terços da presença global da Carrefour.

Em resposta, a PepsiCo disse estar em negociações com a cadeia de supermercados francesa há “muito meses” e indicou que continuará “a trabalhar de boa fé para tentar assegurar a disponibilidade” dos produtos. A empresa norte-americana tinha avisado em outubro que estava a planear aumentos “moderados” de preços este ano. Ao mesmo tempo, reviu em alta, por três vezes, as suas previsões de lucro para 2023.

De acordo com o Le Monde, a PepsiCo disse que esperava aumentar os lucros em 13% em 2023 e devolver cerca de 7,7 milhões de dólares aos acionistas em dividendos e recompra de ações. O jornal francês dá conta de que o custo do cabaz de compras no país liderado por Emmanuel Macron aumentou 20% em dois anos, devido, entre outras coisas, à inflação, o que faz com que muitas famílias estejam a controlar as despesas e, consequentemente, a optar por marcas mais baratas.

Um desses testemunhos foi transmitido à agência Reuters por Edith Carpentier, consumidora que não estranhou a decisão da Carrefour: “Não me surpreende nada. Acho que restarão muitos produtos nas prateleiras porque ficaram muito caros e são coisas que podemos evitar comprar.”