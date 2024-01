O editor de Fotografia do Observador, João Porfírio, recebeu esta sexta-feira o prémio Gazeta de Fotografia pelo conjunto de imagens que fazem parte das reportagens “Ucrânia — Os primeiros 75 dias de guerra”. O Gazeta, do Clube de Jornalistas, é o prémio mais importante do jornalismo português e foi entregue na Câmara Municipal de Lisboa por Marcelo Rebelo de Sousa e Carlos Moedas.

No discurso de agradecimento, João Porfírio falou da sua experiência nos três primeiros meses da guerra na Ucrânia, que cobriu para o Observador. E contou como as muitas reportagens que foi fazendo e publicando o marcaram, a partir do momento em que cruzou a fronteira ucraniana, via Polónia, no segundo dia da invasão russa, e ao longo dos primeiros 75 dias de conflito, em que se manteve no país — e que tentou, depois, resumir na seleção de fotografias que lhe valeu este prémio Gazeta.

Na Ucrânia “estão a ser cometidos os mais bárbaros crimes de guerra”. “Tudo isto, há quase dois anos e a pouco mais de quatro mil quilómetros de distância de onde estamos neste exato momento”, disse o fotojornalista. As imagens, que foram publicadas entre 24 de fevereiro e 13 de junho de 2022, foram tiradas em várias cidades ucranianas, como Kiev, Buch, Irpin, Borodianka, Hostomel, Kharkiv, Mikolaiv, Odessa e Lviv.

