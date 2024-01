Na passada sexta-feira, dia 5, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um alerta devido à previsão de tempo frio para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real, que mantiveram-se sob aviso amarelo até às 10h desta segunda-feira.

Durante o fim de semana, o frio proveniente de uma massa de ar com origem polar, vinda pelo Atlântico Norte, fez com que algumas localidades no centro e norte de Portugal se cobrissem de branco. O fenómeno meteorológico levou vários utilizadores a partilharem imagens nas redes sociais.

Na rede social X, a conta Márcio Santos – Metereologia e Ambiente partilhou a queda de neve em Montalegre, no dia de Reis, dia 6.

Manhã de Reis em Pitões das Júnias, Montalegre, Alto Tâmega e Barroso ????????????

Darão-me os Reis? ????????????

????Via Telegram pic.twitter.com/cS7b524Mvc — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) January 6, 2024

No Facebook, o município de Montalegre divulgou um vídeo da serra do Larouco, repleta de neve.

Também no Facebook, foi partilhado, nesta manhã de segunda-feira, um vídeo de Chaves pintada de branco.

Entretanto, na rede social Instagram, a conta Meteoestrela publicou uma imagem da Serra da Estrela na manhã de sábado, dia 6 de janeiro. O primeiro nevão do ano na serra aconteceu na noite de quinta-feira, dia 4.

Com a massa de ar gelado da Escandinávia a chegar a Portugal, prevê-se que os termómetros atinjam os -7ºC no interior, nos próximos dias, com possibilidade de neve nos pontos mais altos do país.