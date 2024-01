O Ministério Público acredita que Rui Saraiva Ventura terá usado o carro da autarquia para deslocações pessoais. Em causa estão duas viagens para ver o Benfica, consultas médicas em Lisboa e também para participar no Congresso do PSD, de que é militante, em fevereiro de 2018.

De acordo com esta acusação, a que o Jornal de Notícias teve acesso, as deslocações e portagens também terão ficado a cargo da Autarquia de Pinhel.

Agora, em comunicado, o Presidente da Câmara Municipal de Pinhel desmente todas as acusações. Diz “nunca ter utilizado a viatura do município para fins pessoais, nem o cartão de crédito do Município para pagar despesas, de alojamento ou outras” que não estejam relacionadas com o cargo que exerce. Rui Saraiva Ventura também desmente ter comprado eletrodomésticos e uma assinatura do streaming Netflix, com dinheiro da autarquia.

Neste mesmo comunicado, o autarca diz estar “a contestar, ponto por ponto, todos atos e comportamentos” que lhe são imputados e que, “apesar de confiar na justiça” acredita que tais acusações estão “profundamente ligadas e motivadas pelo contexto eleitoral em que o país se encontra” e diz estar a ser “utilizado para atingir fins partidários”.

No total, o Ministério Público estima gastos ilícitos acima dos 45 mil euros. De acordo com o Jornal de Notícias, o caso encontra-se em fase de instrução. Se Rui Saraiva Ventura for condenado pode perder o mandato da Câmara Municipal de Pinhel, no distrito da Guarda.