O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou Gabriel Attal como primeiro-ministro, uma decisão anunciada esta terça-feira de manhã na sequência da demissão de Élisabeth Borne.

A nomeação de Gabriel Attal, que ocupava o cargo de ministro Educação, já era esperada. Com 34 anos, é o primeiro-ministro mais novo na história francesa.

“Gabriel Attal é um pouco como o Macron de 2017”, afirmou o deputado Patrick Vignal, citado pela agência Reuters, pouco depois do anúncio. Referia-se ao ano em que o líder francês foi eleito para um primeiro mandato com apenas 49 anos, tornando-se o Presidente mais jovem da história de França.

Os líderes da oposição foram rápidos a reagir e a sublinhar que não esperam grandes mudanças. “Élisabeth Borne, Gabriel Attal ou qualquer outro, não me interessa, serão as mesmas políticas”, disse o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, em declarações à rádio France Inter.