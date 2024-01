O secretário de Estado da Defesa norte-americano, Lloyd Austin, está a receber tratamento para o cancro da próstata, de acordo com um comunicado revelado esta terça-feira pelo Walter Reed National Military Medical Center.

Segundo a CNN Internacional, o comunicado revela que o cancro foi descoberto no início de dezembro e que o político de 70 anos foi submetido a um “procedimento cirúrgico minimamente invasivo” — uma prostatectomia — no dia 22 de dezembro. “Esteve sob anestesia geral durante este procedimento. O secretário de Estado recuperou sem problemas da cirurgia e regressou a casa na manhã seguinte. O seu cancro da próstata foi detetado precocemente e o seu prognóstico é excelente”, lê-se no comunicado do hospital.

A 1 de janeiro, Lloyd Austin foi readmitido no hospital devido a complicações, “incluindo náuseas com fortes dores abdominais, na anca e nas pernas”. Foi-lhe diagnosticada uma infeção do trato urinário, segundo o mesmo comunicado. Este internamento gerou polémica devido à ausência de informação pública sobre o sucedido. O Pentágono foi alvo de intensas questões depois de ter sido revelado, na sexta-feira, que Austin tinha estado hospitalizado durante dias sem uma comunicação oficial.

Joe Biden, altos funcionários da segurança nacional e até mesmo a vice-secretária de Defesa Kathleen Hicks – que havia assumido as funções de Austin – não tiveram conhecimento da hospitalização do secretário de defesa. No sábado, através de um comunicado, o responsável da pasta da Defesa, admitiu que “poderia ter procedido melhor para garantir que os cidadãos eram devidamente informados” e compromteu-se “a fazer melhor”. Assumiu toda a responsabilidade pelas decisões tomadas e assegurou que estará “em breve de regresso ao Pentágono”.