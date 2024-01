César Alierta, ex-presidente da Telefónica, morreu esta quarta-feira aos 78 anos. Os jornais espanhóis falam em complicações respiratórias e já tinham informado que estava em estado crítico num hospital de Saragoça, de onde é natural. César Alierta foi presidente da Telefónica entre 2000 e 2016, altura em que fomentou uma união com a Portugal Telecom no Brasil, que resultou na Vivo, operadora que acabou comprada pelos espanhóis, não sem antes a Telefónica ter apoiado a Sonaecom na OPA à Portugal Telecom. Nesse momento, a ligação de anos ficou comprometida, terminando em 2010 com a venda da Vivo.

Em todos estes momentos, César Alierta era o rosto da Telefónica. Um gestor e empresário — chegou a ser o principal acionista do Real Zaragoza (posição que vendeu em 2022) — que ainda se cruzou com a economia nacional quando a Tabaqueira foi privatizada. César Alierta era já o presidente da Tabacalera quando a empresa espanhola de tabacos se associou a Horácio Roque e Joe Berardo para se candidatarem à venda pública da Tabaqueira — que acabou nas mãos do consórcio do grupo Jorge de Mello e Philip Morris (hoje em dia a única acionista da empresa de tabacos portuguesa).

César Alierta ficaria na Tabacalera entre 1996 e 2000, quando foi para a Telefónica chamado pelo então ministro da Economia espanhol Rodrigo Rato (que também foi diretor geral do FMI e acabou condenado a uma pena de 4 anos e meio de prisão pelo desvio de mais de 12 milhões de euros entre 2003 e 2012 do Caja Madrid e do Bankia e que agora ainda vai responder, em tribunal, por novo caso de alegada corrupção) — Alierta nunca renegou a amizade com Rato e foi dos poucos que o visitou na prisão.

