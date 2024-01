Pelo menos sete pessoas morreram e uma está dada como desaparecida na sequência das fortes chuvas registadas na madrugada de domingo no Rio de Janeiro e nos arredores desta cidade brasileira, segundo informaram os bombeiros locais. Em algumas zonas da cidade, choveu um total de 200 milímetros/hora nas últimas 24 horas, mais do que o previsto para todo o mês de janeiro.

Em certos troços da Avenida Brasil, uma das principais artérias da cidade, a água chegou às capotas dos automóveis, tendo a área sido fechada durante a noite.

Na zona norte do Rio de Janeiro, particularmente atingida por fortes chuvas, um homem morreu num deslizamento de terras e uma mulher foi encontrada morta, aparentemente por afogamento. Uma terceira pessoa morreu na ilha do Fundão, perto do aeroporto internacional. As outras quatro vítimas estavam na região metropolitana do Rio, nas cidades de São João de Meriti e Nova Iguaçu. Uma mulher também está desaparecida.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aconselhou hoje os moradores da cidade carioca a evitarem viajar para não “atrapalharem o trabalho dos funcionários públicos” e “colocarem as respetivas vidas em perigo”.

Cerca de dez linhas de autocarros deixaram de funcionar e pelo menos quatro estações de metro fecharam devido à acumulação de água nos carris. O Centro Nacional de Monitorização e Alerta de Desastres alertou para um risco “muito alto” de deslizamentos de terra em oito municípios do estado do Rio.

Segundo a Prefeitura do Rio, as condições meteorológicas devem continuar “instáveis” durante todo o dia de hoje.