Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por indícios da prática de um crime de homicídio e detenção de arma proibida, no concelho do Barreiro, no distrito de Setúbal, anunciou, esta terça-feira, aquela força policial.

Segundo a PJ, os factos reportam-se à madrugada do dia 14 de agosto, quando os dois suspeitos, de 50 e 29 anos, se envolveram num confronto físico na via pública, com vários homens, entre os quais a vítima, de 38 anos.

“Na sequência das agressões sofridas e após se terem munido de uma caçadeira, com o claro intuito de se vingarem, os suspeitos localizaram a vítima e efetuaram dois disparos, atingindo-a mortalmente e fugindo de seguida”, relata a Polícia Judiciária num comunicado.

Segundo a PJ, no decurso das diligências realizadas, foi ainda apreendido “relevante material probatório”, sem especificar qual.

A PJ revela também que os suspeitos já têm antecedentes criminais, tendo um deles sido condenado em pena de prisão efetiva.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.