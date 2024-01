Mais de 11.500 litros de bebidas alcoólicas foram apreendidos na quarta-feira em 15 estabelecimentos comerciais nos concelhos de Alijó, Amarante, Felgueiras, Paredes, Penafiel, Porto e Vila Nova de Gaia, revelou esta quinta-feira em comunicado a GNR.

Do material apreendido, destaca a Guarda, constam 11.489 litros de vinho licoroso, 494,5 litros de aguardente e 360 cigarros.

O valor das mercadorias apreendidas ascende a 74.300 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado superior a 15.000 euros.

No seguimento das ações foram identificados sete homens e quatro mulheres, com idades entre os 23 e 64 anos, e duas empresas, assinala ainda a nota de imprensa.

As apreensões ocorreram, lê-se no comunicado, no decurso de ações de fiscalização tendo sido elaborados 13 autos de contraordenação, 12 por introdução irregular no consumo de bebidas alcoólicas e uma no âmbito do Imposto sobre o Tabaco.