O dérbi de Madrid entre o Atlético e o Real, para a Taça do Rei, estava intenso. Com uma passagem aos quartos de final em cima da mesa e com as memórias do jogo da semana anterior entre as duas equipas (que foi decidido a favor dos merengues por 5-3 no tempo extra), a disputa que decorria no Metropolitano endureceu. O empate a dois no final dos 90 minutos levou as decisões para o prolongamento, tal como tinha acontecido nas últimas sete vezes que os dois clubes se encontraram em eliminatórias a uma mão.

Naquele fase, todas as estratégias (mesmo as psicológicas) valiam. Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid, sabendo da cabeça quente que Vinícius Jr. estava a demonstrar, dirigiu algumas palavras ao brasileiro para tentar levar à expulsão do jogador que mais perigo estava a causar à defesa rojiblanca. Instalou-se alguma confusão, mas não existiu nenhum qualquer ato disciplinar. No entanto, o técnico argentino tinha entrado na cabeça de Vinícius Jr. e pode muito bem ter vencido a eliminatória nesse momento.

¿Lo de Simeone yendo a provocar la segunda amarilla de Vinicius cuando él tenía una qué fue? Y se ha metido en el campo cuando le ha dado la gana…pic.twitter.com/9Px7LfsJiy — Madrid Sports (@MadridSports_) January 18, 2024

Num jogo que esteve partido durante a maior parte do tempo, a fazer lembrar o futebol sul-americano, as oportunidades dividiram-se, mas foi o Atl. Madrid que teve as ocasiões mais claras para inclusivamente poder evitar o prolongamento. Valeu ao Real o grandioso desempenho do guarda-redes ucraniano, Andriy Lunin – mas que não durou para sempre. Vinícius Jr. perdeu o controlo da bola no meio-campo defensivo e viu Antoine Griezmann roubar-lha, seguir para a baliza e reforçar o estatuto de melhor marcador da história dos colchoneros com um remate com pouco ângulo que entrou na zona do ombro Lunin. O Atl. Madrid acabaria até por chegar ao 4-2 mas o momento decisivo foi mesmo protagonizado pelo francês.

Parecendo que não, a perda de bola comprometedora acabou por ser o momento menos mau para Vinícius Jr. na visita ao Metropolitano. Ainda antes do jogo começar, alguns adeptos do Atl. Madrid direcionaram cânticos ao internacional canarinho. “Vinícius, és um macaco”, entoaram algumas pessoas em redor do Estádio Metropolitano. Esta não é a primeira vez que os adeptos rojiblancos insultam o jogador. Num caso que remete a setembro de 2022, numa situação semelhante, a justiça espanhola considerou não existir qualquer crime.

“Vinicius eres un mono”, canta la afición del Atlético antes de entrar al Metropolitano. @TheAthleticFC pic.twitter.com/CA63uAZhpR — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 18, 2024

Em maio de 2023, adeptos do Atl. Madrid penduraram um boneco com a camisola de Vinícius Jr. numa ponte, simulando o enforcamento do jogador. Já esta época, quando Atlético e Real se defrontaram para o Campeonato, uma criança de oito anos que vestia a camisola do jogador merengue foi abordada agressivamente por apoiantes do emblema rojiblanco.

Também antes do jogo para a Taça do Rei, um repórter de imagem da TVE ficou ferido após ter sido atingido por gelo na cabeça. De acordo com os colegas da estação televisiva, Paco Arosa, que se encontrava naquela zona em trabalho, encontra-se bem apesar de ter sofrido um golpe na cabeça.