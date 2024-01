Uma mochila às costas, uma pequena mala com rodinhas, um chapéu e um cachecol pretos que não deram sequer para disfarçar a identidade. Numa semana em que foi particularmente falado pelo despedimento da Roma, José Mourinho foi “apanhado” este domingo na chegada ao aeroporto de Barcelona pelas câmaras do Chiringuito. Ao longo de 20 segundos de tentativas, nem uma resposta foi dada às perguntas. Com isso, só sobrou a linguagem corporal. Uma linguagem que negou a possibilidade de já ter o futuro definido depois de deixar os giallorossi e que esboçou um sorriso irónico perante a hipótese de assumir os blaugrana.

O facto de toda a cúpula diretiva do Barça estar em Sevilha para assistir ao encontro da equipa culé frente ao Betis era sinal de que não havia ligação entre hipóteses apesar do período conturbado que Xavi Hernández está a viver no comando técnico da equipa. Mais tarde, surgiram também notícias de que o português teria chegado à Cidade Condal por assuntos pessoais que nada têm a ver com futebol. Ainda assim, e ao contrário do que parecia ser um destino inevitável, o Médio Oriente pode ter de esperar pelo treinador.

???? ¡MOURINHO está en BARCELONA! ???? ???? Niega tener su futuro cerrado… y OJO a la SONRISA al ser preguntado por el BARÇA. ???? @marccnunezz pic.twitter.com/0bBS1o4fXZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2024

De acordo com o The Times, o Nápoles estará interessado em encontrar-se com José Mourinho, aferir sobre os objetivos que tem a breve e médio prazo no futebol e apresentar uma proposta ao treinador português. O jornal inglês avança mesmo com um encontro marcado entre Aurelio De Laurentiis, presidente da equipa do sul de Itália, e o técnico durante a próxima semana, onde é expectável também que Mourinho assista a um jogo da Serie A como mero espectador para mostrar o seu compromisso com a Serie A.

O Nápoles, que vai discutir esta segunda-feira a final da Supertaça com o Inter após ter derrotado nas meias a Fiorentina por claros 3-0, ocupa nesta fase o nono lugar da Serie A com 31 pontos, longe dos três da frente (Inter, Juventus e AC Milan) mas apenas a três pontos da Fiorentina, atual quarto classificado. Em paralelo, a equipa conseguiu qualificar-se para os oitavos da Liga dos Campeões no grupo de Real Madrid, Sp. Braga e Union Berlim, onde vai defrontar o Barcelona na próxima ronda da prova. Depois da saída de Luciano Spalletti no final da temporada em que foi campeão, Rudi Garcia, ex-Al Nassr, foi aposta mas saiu em novembro e Walter Mazzarri, o sucessor, leva apenas quatro vitórias em 11 jogos realizados.

Na gaveta, para já, fica a proposta que chegou da Arábia Saudita. Pouco mais de 24 horas depois da saída da Roma, após uma reunião com os proprietários de manhã que anunciou a rescisão de contrato, o Al Shabab, através do seu diretor desportivo, terá reunido com Mourinho por Zoom para apresentar uma proposta que levasse o treinador até Riade, acrescentando ainda que a equipa onde jogam nomes como Yannick Carrasco, Banega e companhia irá apetrechar-se para rivalizar com conjuntos como Al Hilal, Al Nassr ou Al-Ittihad. Agora, confirmando-se o aparecimento do Nápoles, a Arábia pode ter de esperar mais um pouco.