Quem quer estar informado sobre o mundo tem várias opções ao seu dispor: ver noticiários na TV (se tiver uma hora e meia para gastar a ouvir comentadores políticos), ouvir rádio, assinar um jornal. Ou então dirigir-se ao Twitter, plataforma de escrita curta cujas, ruínas se chamam agora X, e ler o que os media lá publicam, bem como os comentários dos especialistas nos mais variados assuntos que por lá andam.

Uma hipótese mais divertida é, desde que Elon Musk quase destruiu a aplicação, ler o que pessoas que não seguimos dizem – porque no seguimento do despedimento da maior parte dos engenheiros o X põe-nos à frente tweets de gente que não fazemos ideia quem seja, retira-nos da bolha que cuidadosamente havíamos criado e expõe-nos a todo o tipo de ideias, credos de todo o tipo de maluquinhos.

Em geral o conjunto de algoritmos que serve o X privilegia agora gente que professa a anti-vacinação, a xenofobia, etc, mas por vezes revela-nos mensagens verdadeiramente chocantes. Um tweet chocante, no X, tem um tempo de vida que pode ir de 6 a 24 horas – este ocupou a comunidade durante um dia inteiro: uma rapariga afiançou que o sucesso de Taylor Swift se deve ao facto de a cantora exprimir com precisão os sentimentos das mulheres; e depois perguntou (ingenuamente ou não) se os homens tinham algum compositor assim na sua vida.

