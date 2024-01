Uma deputada da Coreia do Sul foi hospitalizada após ter sido atacada por um indivíduo não identificado, divulgou esta quinta-feira a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Bae Hyun-jin, de 40 anos, foi atingida pelo que parecia ser “um objeto pontiagudo” no distrito de Gangnam, em Seul, segundo a Yonhap.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana, a vida da deputada “não está em perigo”.

Bae Hyun-jin é deputada pelo Partido do Poder Popular, o mesmo do Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol.

No dia 2 de janeiro, o líder da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, foi atacado por um homem de 67 anos durante um evento em Busan, que o atingiu com uma faca no lado esquerdo do pescoço, deixando-o ferido.

Lee foi inicialmente atendido de urgência em Busan e posteriormente transportado de helicóptero para Seul, onde foi submetido a uma cirurgia para reconstruir a veia jugular.

O líder da oposição retomou as suas funções no dia 17 de janeiro.

O atacante de Lee foi detido no local e admitiu à polícia ter atacado o político com intenção de matar, tendo esta força indicado que o homem afirmou estar ressentido com a classe política sul-coreana.