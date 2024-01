O Departamento de Estado notificou formalmente, tal como exige a lei norte-americana, o Congresso da decisão, bem como da venda de aviões F-35 à Grécia, na sexta-feira.

“A venda vai apoiar os objetivos da política externa e de segurança dos Estados Unidos ao melhorar as capacidades aéreas de um aliado da NATO (…) não vai alterar o equilíbrio básico na região”, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado.

Aprovada depois de meses de negociações, a venda dos 40 caças-bombardeiros e diferentes equipamentos relacionados com a utilização dos aparelhos tem um custo estimado de 23 mil milhões de dólares (cerca de 21 mil milhões de euros).

Por seu lado, a Grécia vai adquirir 40 F-35 por um montante de oito mil milhões de dólares (cerca de 7,4 mil milhões de dólares), indicou a administração do Presidente Joe Biden.

O Parlamento turco aprovou, na terça-feira, a adesão de Estocolmo à NATO, pondo fim a 20 meses de negociações

Em maio de 2022, a Suécia anunciou, na sequência da invasão russa da Ucrânia em fevereiro, a candidatura à NATO, ao mesmo tempo que a Finlândia, que em abril se tornou no 31.º país-membro da Aliança Atlântica.