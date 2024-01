A Amazon já não vai comprar a iRobot, a empresa responsável pelos aspiradores autónomos Roomba. O negócio de 1,7 mil milhões de dólares, que foi anunciado em agosto de 2022, cai devido a questões regulatórias na União Europeia, explicam as duas empresas em comunicado.

A Amazon e a iRobot entraram num acordo para pôr fim à operação, que “teria permitido à Amazon investir em inovação contínua da iRobot e apoiar a empresa na baixa de preços dos produtos” Roomba, é dito na nota divulgada esta segunda-feira.

“Estamos desapontados pela aquisição da iRobot pela Amazon não poder avançar”, diz David Zapolsky, vice-presidente sénior da Amazon SVP e conselheiro-geral. O responsável da Amazon diz que a gigante de comércio eletrónico e a dona dos Roomba estavam “entusiasmadas por ver o que as empresas iam construir juntas”.

Com o fim do negócio, que cai por “não estar no caminho de uma aprovação regulatória na União Europeia”, a Amazon considera que “os consumidores vão ver negada inovação mais rápida e preços mais competitivos”. É ainda dito que estes “obstáculos regulatórios desencorajam os empreendedores”, refere David Zapolsky.

Além do fim do negócio, a dona dos aspiradores Roomba anunciou um plano de reestruturação, que passa por despedimentos. A empresa vai ficar com menos 350 funcionários, “que representam 31% do total que tinha a 30 de dezembro de 2023”. Ao desfazer-se de quase um terço dos funcionários a companhia antecipa custos de reestruturação entre “12 a 13 milhões de dólares”, principalmente devido aos custos de compensação aos trabalhadores.

Haverá ainda uma mudança na liderança, já que Colin Angle, o CEO da empresa, vai afastar-se ao fim de mais de três décadas na companhia, uma decisão que tem efeitos imediatos. Glen Weinstein, vice-presidente executivo da iRobot e diretor legal é o sucessor.