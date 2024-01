Siga aqui o nosso liveblog sobre a crise política

Afinal, haverá ou não eleições na Madeira? Para Alberto João Jardim, essa discussão é uma “tontice”. “No meu entender, tem de haver eleições. Se defendi eleições no caso de António Costa – apesar de o PS ter dito o contrário e sugerido colocar lá uma pessoa –, defendo também cá”, disse o antigo presidente do Governo Regional, esta segunda-feira, em entrevista à RTP Madeira.

Após ter exigido que “Lisboa não julgasse os madeirenses tontos”, Alberto João Jardim esclareceu que “não trai amizades” e que “não acredita em nada do que” envolve Miguel Albuquerque, demissionário de líder do Governo Regional, Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, Avelino Farinha, presidente do Grupo AFA, e o empresário Custódio Correia – que foram constituídos arguidos por suspeitas de corrupção –, enquanto “os casos não forem julgados” e forem requeridas “todas as hipóteses de recurso, inclusivamente para o Tribunal Europeu”.

