Duas crianças de um e quatro anos foram encontradas a vaguear na cidade espanhola de Soria este domingo à tarde. Os irmãos estavam sozinhos, descalços e mostravam sinais claros de negligência. Após serem submetidas a exames médicos, descobriu-se que ambas tinham vestígios de cocaína no sangue. Os irmãos estavam “desprotegidos” e deambulavam “em más condições higiénicas e sanitárias”, informa-se num comunicado de imprensa da Polícia Nacional.

Segundo o El País, os pais das crianças foram localizados, detidos e acusados do crime de abandono de menores. Os serviços sociais de Castela e Leão assumiram a tutela dos irmãos, tal como decretado pelo tribunal responsável pelo caso. Pai e mãe dos irmãos foram, entretanto, libertados.

No domingo, depois de receberem os primeiros cuidados básicos na esquadra da polícia, uma ambulância levou as crianças para o serviço de pediatria do hospital de Santa Bárbara para um exame médico mais detalhado, a fim de detetar eventuais problemas de saúde menos visíveis. Foi nessa altura que as análises revelaram cocaína no sangue dos menores, um deles bebé, com apenas um ano e meio.

Os agentes da polícia analisaram os seus processos para identificar os menores. Concluíram que a casa da família se situava nas imediações do local onde foram encontrados, no centro da cidade. Foi destacada a “colaboração dos cidadãos” e o envolvimento daqueles que, ao verem os dois menores, decidiram tomar conta deles e chamar de imediato as autoridades.