No primeiro mês sem IVA Zero, em janeiro, a taxa de inflação homóloga acelerou para 2,3%, mais 0,9 pontos percentuais do que em dezembro, de acordo com a estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quarta-feira.

Segundo o INE, “esta aceleração é em parte explicada pelo aumento de preços da eletricidade e pelo fim da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais”. Implementado em abril do ano passado para mitigar os efeitos da subida dos preços, o IVA Zero isentava do imposto um cabaz de 46 categorias de produtos alimentares essenciais, mas terminou a 5 de janeiro.

Segundo o INE, o índice dos produtos alimentares não transformados — onde se incluem muitos dos bens que constavam no cabaz isento de IVA — acelerou de 2% em dezembro para 3,2% em janeiro.

Já em relação à variação dos preços da luz, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tinha adiantado, em dezembro, que as tarifas iriam sofrer um aumento médio de 3,7% em janeiro, superior ao apresentado pelo regulador em outubro (1,9%).

O INE estima ainda que a inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) abrandou de 2,6% para 2,5%, enquanto a variação do índice relativo aos produtos energéticos subiu 0,2% (tinha sido -10,5% no mês anterior).

A variação média dos preços dos últimos 12 meses foi de 3,8% (tinha sido 4,3% em dezembro). Já o índice harmonizado de preços no consumidor, que é usado para comparações a nível europeu, terá registado uma variação de 2,6%, que representa uma aceleração face aos 1,9% de dezembro.

Estes dados divulgados pelo INE são ainda provisórios — os definitivos serão publicados a 12 de fevereiro.

Em dezembro, a taxa de inflação homóloga tinha abrandado para 1,4%. Já a taxa de inflação anual ficou nos 4,3%.