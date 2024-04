Em atualização

A rainha Sofia está hospitalizada com uma infeção do foro urinário, avançou o jornal espanhol El Mundo. A rainha emérita de Espanha terá dado entrada na Clínica Ruber, em Madrid, na noite passada e, segundo a notícia, a sua evolução está a ser “muito rápida e favorável” e vai permanecer internada em observação.

A última vez que a rainha Sofia foi vista em público foi na passada segunda-feira, no funeral de Fernando Gómez-Acebo, na Catedral das Forças Armadas, em Madrid. Estiveram presentes vários outros membros da família, nomeadamente os reis Felipe VI e Letizia, uma vez que se tratava da despedida do filho mais novo da infanta Pilar, irmã do Rei Juan Carlos. Fernando Gómez-Acebo morreu no dia 1 de março, era sobrinho de dona Sofia e primo do Rei Felipe.

No sábado passado, a rainha emérita de Espanha esteve na celebração do casamento do presidente da câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, com Teresa Urquijo. Outros membros da família, como por exemplo o Rei Juan Carlos e as infantas Elena e Cristina, foram vistos a chegar à igreja dos Jesuítas, entre muitos convidados e algumas caras bem conhecidas da política e da sociedade espanhola. Contudo, Sofia só foi fotografada a chegar dentro de um carro à quinta familiar El Canto de la Cruz, onde teve lugar o banquete que sucedeu a cerimónia religiosa e não terá sido vista nem a entrar nem a sair da igreja, como registou a revista Hola.

Sofia de Espanha e da Grécia tem 85 anos e, segundo a mesma revista espanhola, nunca esteve hospitalizada. A última vez que esteve numa instituição de saúde foi em janeiro de 1968, quando nasceu o então príncipe Felipe.