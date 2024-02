Enquanto criadores para televisão, Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge ascenderam à Liga dos Campeões em 2016. O primeiro com Atlanta, ela com Fleabag. Quase em simultâneo com a segunda e última temporada, Waller-Bridge viu-se envolvida na adaptação para televisão de Killing Eve. O jogo do gato e do rato entre psicopata e detetive transforma-se num sucesso internacional, levou frescura ao mundo geométrico do thriller com espiões e assassinos, uma contracurva que fazia falta na televisão. Acresce que era uma série ambígua, muito bem-humorada — ou só desconfortável e incompreensível para alguns. Uma montanha-russa descontrolada.

Waller-Bridge ficou em altas, quando em 2021 a Amazon confirmou que a adaptação de Mr. & Mrs. Smith para a televisão teria luz verde (depois do sucesso de 2005 do filme com Angelina Jolie e Brad Pitt). Ela foi “naturalmente” convidada. Donald Glover também, os dois assumiriam o controlo criativo da série bem como os papéis dos protagonistas. Algures nesse processo, desentenderam-se e Phoebe saiu.

Convenhamos: não é surpreendente que dois dos criadores mais brilhantes da atualidade se desentendam. Pode-se fantasiar sobre como incrível seria a série se a duple se tivesse mantido, também se pode especular sobre como eventualmente não daria em nada. “Essas coisas acontecem”, diriam muitos e dizemos nós. Glover ficou, trouxe Francesca Sloane para o barco criativo (com quem trabalhou em Atlanta) e Maya Erskine foi contratada para ser a “Mrs. Smith”. Não sabemos o que sairia da colaboração Waller-Bridge/Glover, mas sabemos o resultado de Glover/Sloane: é um encanto.

