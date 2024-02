Pelo menos duas pessoas morreram esta sexta-feira e quase 300 ficaram feridas no sudeste de Nairobi, na explosão num edifício industrial, devido a uma fuga de gás natural, disse a polícia.

As mortes de um adulto e de um menor foram confirmadas às 4h30 (2h30 em Lisboa), mas o número de vítimas pode aumentar, disse o chefe de polícia do bairro de Embakasi, Wesley Kimeto, onde ocorreu a explosão. De acordo com a Cruz Vermelha queniana, a explosão causou quase 300 feridos.

“As ações concertadas de várias unidades de intervenção resultaram na retirada bem-sucedida de 271 pessoas para diferentes unidades de saúde em Nairobi”, afirmou a Cruz Vermelha na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que 27 foram tratadas no local.

Update: The concerted actions of various response units have resulted in the successful evacuation of 271 individuals to different health facilities in Nairobi.

Furthermore, @EMS_Kenya, in coordination with the Kenya Red Cross action team, promptly attended to an extra 27… https://t.co/pQO9jUqoxl

— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) February 2, 2024