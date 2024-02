(Em atualização)

Três feridos, um deles em estado grave, é o resultado de um ataque com recurso a uma faca que teve lugar na manhã deste sábado na Gare de Lyon, uma das maiores estações ferroviárias de Paris. Segundo avança a Sky News, o suspeito do ataque já foi detido.

Segundo um relatório da polícia, citado pela imprensa internacional, o ataque teve lugar pelas 07:00, não sendo claras as motivações do atacante. Uma pessoa ficou com ferimentos graves e as outras duas com ferimentos ligeiros.

Segundo o jornal Le Monde, o suspeito tinha consigo uma carta de condução italiana. Já o canal francês BFM TV refere que o atacante é um homem de 32 anos originário do Mali.

Na rede social X, o ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, lamentou o ataque, que classificou como um ato “inadmissível”.

Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

A empresa ferroviária nacional, a SNFC, informou também nas redes sociais que a circulação de comboios está a decorrer com atrasos.