A EGEAC, a empresa municipal de gestão de equipamentos cultural de Lisboa, vai lançar um concurso público para a direção artística do Pavilhão Azul, o edifício municipal localizado na Avenida da Índia, em Belém, que vai albergar a coleção de Julião Sarmento. O espaço deverá abrir ao público no final do ano sob gestão da empresa municipal.

A informação chegou esta terça-feira, em comunicado às redações, numa altura em que a EGEAC se prepara para assinar o acordo de parceria com a Família e a Associação Coleção Julião Sarmento. “Esta parceria dá continuidade a um acordo celebrado anteriormente entre o Município de Lisboa e o artista plástico, Julião Sarmento, tendo como objetivo a definição dos termos e condições para a utilização e depósito da coleção de arte contemporânea do autor”, lê-se no texto.

Há vários meses que era incerto quem ficaria à frente do equipamento cultural, atualmente em obras de adaptação, que vai acolher e expor a coleção do artista Julião Sarmento. A pedido do próprio, o projeto arquitetónico ficou a cargo de João Luís Carrilho da Graça, com direção do curador Sérgio Mah, visando a criação de uma programação própria naquele espaço municipal. Com os adiamentos sucessivos, Mah acabaria por sair para o MAAT — Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Foi em 2017 que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou que ia “recuperar e devolver à cidade” o antigo armazém de alimentos, transformando-o num novo centro de arte contemporânea para acolher a coleção de arte privada do artista, que morreu em 2021. O protocolo com a CML estipulava o empréstimo da coleção de arte em troca da cedência do edifício municipal “Pavilhão Azul” para exibição da coleção do artista. As previsões iniciais de conclusão da obra apontavam para 2019.

A coleção privada de Julião Sarmento é composta por mais de 1200 obras, e inclui nomes como Joaquim Rodrigo, Álvaro Lapa, Eduardo Batarda, Jorge Molder, Rui Chafes, João Vieira, Rui Sanches, Pedro Cabrita Reis, Fernando Calhau, Rui Toscado, Alexandre Estrela e Vasco Araújo, mas também obras de artistas internacionais como Andy Warhol, Marcel Duchamp, Robert Frank, James Turrell, Jeff Wall, Wolf Vostell, Cindy Sherman, Nan Goldin, ou Marina Abramovic.