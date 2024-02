Carlos III foi diagnosticado com cancro na sequência do internamento do monarca para um tratamento à próstata, embora a doença não esteja diretamente relacionada, sublinha um comunicado do Palácio de Buckingham, que divulgou a informação esta segunda-feira. O texto indica que foi detetada ao Rei britânico de 75 anos “uma forma de cancro”, não especificando qual, apenas que não tem que ver com a cirurgia à próstata a que se sujeitou. O comunicado oficial indica ainda que o Rei está “otimista em relação ao seu tratamento”.

O que se sabe

O cancro foi detetado no final de janeiro. O diagnóstico chegou na sequência do internamento de três dias no hospital privado The London Clinic, onde Carlos esteve no final de janeiro. Durante uma cirurgia à hiperplasia benigna da próstata, “foi detetado um problema separado”, informa o comunicado oficial, acrescentando que “os testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de cancro”.

Não é cancro da próstata. Um porta-voz do Palácio, citado pelo The Telegraph, disse que “não serão partilhados mais detalhes nesta fase, exceto para confirmar que Sua Majestade não tem cancro da próstata”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rei já está a receber tratamento. Segundo a imprensa britânica, Carlos III regressou esta segunda-feira a Londres para começar os tratamentos, chegado de Sandringham, onde foi visto na celebração da missa de domingo. “Sua Majestade começou hoje um programa de tratamentos regulares“, avançou o comunicado divulgado.

Carlos está na sua “habitual boa forma” depois do primeiro tratamento, mas está “um pouco frustrado” com o impacto do seu diagnóstico nos outros, escreve o jornal The Telegraph, citando uma fonte do Palácio real.

O rei vai manter-se encarregue dos assuntos do Estado e da papelada oficial, incluindo caixas vermelhas, audiências com o primeiro-ministro e reuniões do Conselho Privado do Reino Unido, corpo formal de consultores do soberano.

Cancro foi detetado “cedo”, disse o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em declarações à BBC radio. “Felizmente, foi detetado cedo”, adiantou.

Carlos III quer quebrar tabu do cancro e “evitar especulação”. Terá sido esse o motivo para a divulgação do seu estado de saúde. A nota do Palácio divulgada esta segunda-feira termina explicando que o monarca escolheu partilhar publicamente o diagnóstico de forma a “evitar especulação” e na esperança de que a informação possa ajudar “todos aqueles que são afetados pelo cancro em todo o mundo”.

O príncipe Harry já está em Londres para estar com o pai, segundo a imprensa britânica. Harry aterrou num voo da British Airways com destino a Heathrow, tendo a sua mulher, Meghan, e os seus filhos, Archie e Lilibet, ficado em casa na Califórnia, avança o Daily Mail.

O que não se sabe

Não é sabido durante quanto tempo Carlos estará afastado. O comunicado do Palácio de Buckingham informa apenas que o rei “vai adiar os seus deveres públicos, por aconselhamento médico”, não sendo explícito por quanto tempo.

Que deveres públicos do pai pode William assumir? A imprensa britânica avança que o príncipe de Gales poderá vir a assumir algumas das responsabilidades do pai durante o período de tratamentos, mas ainda não se espera, para já, que seja necessário delegar os assuntos para os Conselheiros de Estado, mecanismo constitucional formado para quando o monarca não consegue cumprir os seus deveres oficiais. Atualmente, é composto por Camila, William, Anne e Edward.

Qual o papel de Camila? Segundo a imprensa britânica, a rainha-consorte vai manter a sua agenda pública, mas não é sabido de que forma esta o pode substituir em deveres públicos.

Se as viagens planeadas acontecerão. Escreve a BBC que o rei e a rainha têm viagens marcadas para o Canadá em maio, e para a Austrália, Nova Zelândia e Samoa em outubro. O Palácio de Buckingham não confirma se as deslocações acontecerão, já que não há data para o regresso do rei às suas funções.