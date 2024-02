“Há muita gente no País que está zangada” quando “estamos a um mês das eleições”, constata Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD, advogado e comentador televisivo. “Há pessoas zangadas com os políticos, com o Governo, com a oposição, com a forma de fazer política, com a falta de oportunidades que lhes foram prometidas e não foram dadas – e se não compreendermos porquê a situação irá de má a pior“, avisa. Além de “compreensão”, os cidadãos precisam de sentir “ambição” e “esperança“, porque essa é, para Marques Mendes, a única forma de “combater os populismos“.

O discurso do ex-líder do PSD foi feito esta quinta-feira numa conferência organizada pela consultora imobiliária Century 21 onde foi apresentado um estudo sobre a evolução das preferências habitacionais dos portugueses e sobre o que deve ser feito para atenuar o problema no acesso à habitação, sobretudo pelos jovens. Para Marques Mendes, a habitação é um “setor-chave” que está no centro da insatisfação de muitas pessoas – e de muitos eleitores. “Se há setor que torna muita gente zangada, sobretudo jovens, é a habitação ou a falta dela”, diz Marques Mendes.

Sublinhando não ser especialista no tema da habitação, o comentador salientou, contudo, que a “longuíssima experiência governativa” que acumulou lhe permite ter uma certeza: “Se, no futuro, tudo no domínio da habitação continuar a ser tratado como tem vindo a ser tratado, o pesadelo não vai acabar, a situação não se vai resolver“.

