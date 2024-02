O “direito à propriedade não pode ser obstáculo ao direito à habitação“, defendeu Catarina Martins, num debate sobre o mercado imobiliário organizado pela consultora Century 21. A ex-líder do Bloco de Esquerda (BE) defendeu, num debate com Miguel Morgado, antigo deputado pelo PSD, que deve haver “regras fiscais mais apertadas” para evitar que as casas em Portugal sejam usadas como instrumentos de especulação financeira, designadamente por estrangeiros incluindo “oligarcas russos ligados a Putin”.

As declarações foram feitas depois de o presidente da consultora imobiliária, Ricardo Sousa, ter apresentado um estudo sobre a evolução das preferências habitacionais dos portugueses e sobre o que deve ser feito para atenuar o problema no acesso à habitação, sobretudo pelos jovens. Uma das soluções propostas pelo responsável é a aposta na mobilidade urbana para se alargar as zonas onde as pessoas podem viver, com acesso fácil aos centros urbanos (as outras soluções são a simplificação dos licenciamentos e a industrialização da construção).

Mas Catarina Martins discorda dizendo que ouve muito “o argumento de que não podemos viver todos em Lisboa. Mas nós já não vivemos todos em Lisboa, convenhamos”. “Toda a gente está a viver mais longe do sítio onde trabalha” e “estamos a criar um país onde não há viva além do trabalho e do trânsito – e esse país é um país onde não há tempo de família e de comunidade”.

