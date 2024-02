Duas gémeas idênticas, Nicole e Renee Baillie, deram à luz esta quinta-feira na mesma maternidade, com minutos de diferença. O caso aconteceu na Austrália e o canal de televisão ABC avança que as duas irmãs, que engravidaram ao mesmo tempo, tinham há dois anos tido as suas filhas com uma diferença de meio ano. Desta vez, era suposto os partos ocorrerem com duas semanas de diferença, mas os bebés trocaram-lhes as voltas.

Foi quando Renee foi tomar conta das filhas da irmã — que entretanto tinha começado com contrações — que lhe rebentaram as águas. “Rimo-nos todos. Ficamos incrédulos”, contou Renee. “Pensei: ‘Ok, vou dormir um bocado e ver se acordo com alguma coisa a acontecer’”, contou. Enquanto isso, o marido de Nicole levou-a para o Sunshine Coast University Hospital, onde chegaram por volta das 02h00 da manhã.

Tudo mudou logo a seguir. As contrações de Renee intensificaram-se em tão pouco tempo que teve que chamar o companheiro para a ir buscar. “Estava a tentar não ter o bebé no carro”, assume. “Depois, à entrada do hospital, agarrei-me ao meu companheiro e disse: ‘O bebé está aqui, o bebé está aqui!”. E estava mesmo: Ruby nasceu antes de conseguirem chegar à sala de partos.

A outra irmã preparava-se para o nascimento do filho quando ouviu que um bebé tinha nascido no corredor. “Eu sabia que a Renee estava a chegar e pensei: ‘O quê?’”, confessa Nicole.

Zavian acabaria por nascer pouco tempo depois. “O meu filho nasceu 22 minutos depois aqui na banheira, com calma e tranquilidade”, contou Nicole que, como a irmã, não podia estar mais satisfeita com a feliz coincidência. “Vão fazer anos juntos, tal como nós fizemos durante toda a nossa vida”, disse Nicole, ao que Renee acrescentou: “Temos o mesmo ADN, por isso eles são meios-irmãos!”

A mãe das gémeas, Tracey McDonald, contou ao ABC que, dias antes, tinha tido um pressentimento de que os nascimentos podiam coincidir. “Há uns dias, disse ao meu marido: ‘Acho que as miúdas vão ter os filhos no mesmo dia’ e sim, cá está!”, disse.

Nem mesmo a parteira, em 18 anos de profissão, tinha presenciado algo do género. “Não pensámos que a Renee ia ter o bebé antes da Nicole, foi uma surpresa. Nunca tinha visto isto e sou parteira há 18 anos”, disse Nicola Hamilton.

Agora, as recém-mães só querem levar os seus filhos para casa e vê-los crescer juntos. “É uma bênção, sempre tivemos alguém com quem fazer a vida. Sinto-me muito grata por ser gémea e por ter a minha pequena… parceira no crime”, conclui.