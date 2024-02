A mulher mais esperada da noite já chegou ao estádio Allegiate, em Las Vegas, para a 58.ª Super Bowl. Depois de voar desde o Japão — por onde a The Eras Tour passou durante quatro noites —, Taylor Swift já está no camarote para assistir ao jogo de Travis Kelce, do Kansas City Chiefs que vão jogar contra os San Francisco 49ers.

Com um visual todo preto e um casaco vermelho sobre o ombro, a combinar com a escolha de batom, a artista norte-americana fez-se acompanhar pela mãe, Andrea Swift, a atriz Blake Lively — presença regular nos jogos do namorado de Taylor —, a rapper Ice Spice e Ashley Avignone.

Taylor Swift arrives at the #SuperBowl with Ice Spice and Blake Lively. pic.twitter.com/4WePwK01e4 — Pop Base (@PopBase) February 11, 2024

Taylor Swift with Ice Spice, Andrea Swift, Ashley Avignone and Blake Lively! #SBLVIII #NFL pic.twitter.com/2g6npj9Phq — Taylor Swift Web (@tayswiftdotcom) February 11, 2024

No camarote do Allegiate Stadium, Taylor é vista a cumprimentar o irmão de Travis, Jason Kelce, que no ano passado pisava o campo do State Farm Stadium, no Arizona, pelos Philadelphia Eagles para jogar contra os Kansas City Chiefs. Foi a primeira vez na história da Super Bowl que dois irmãos jogaram um contra o outro. Junto de Taylor estão também o seu pai, Scott Swift, e a irmã de Travis, Kylie Kelce.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? | A Taylor com o Jason Kelce ❤️#SuperBowl2024pic.twitter.com/sfjpthbugO — Taylor Swift Portugal (@pttswift) February 11, 2024

????| Taylor Swift, Scott Swift and Kylie Kelce at the Super Bowl! #SuperBowlLVIII pic.twitter.com/FE6HNV7KOM — The Eras Tour (@tswifterastour) February 11, 2024

Nas redes sociais, o visual de Taylor já está a dar que falar com os fãs a dar especial atenção aos detalhes. Ao pescoço, a artista norte-americana leva um colar com o número 87 — número da camisola de Travis —, o que levou os fãs a recordar a letra da música Call It What You Want, do álbum Reputation: “I want to wear his initial on a chain around my neck” (“Quero usar a inicial dele num colar ao meu pescoço”, numa possível tradução para português). Também a escolha de mala de Taylor Swift se destacou: uma mala em forma de bola de futebol americano com o número 87 gravado.