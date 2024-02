O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, manifestou-se esta segunda-feira “profundamente preocupado” com uma potencial operação do exército israelita em Rafah, sul da Faixa de Gaza, advertindo que “aqueles que violam a lei serão responsabilizados”.

“Estou profundamente preocupado com os relatos de bombardeamentos e de uma potencial incursão terrestre das forças israelitas em Rafah”, escreveu esta segunda-feira o responsável do tribunal das Nações Unidas, na rede social X (antigo Twitter).

I am deeply concerned by the reported bombardment and potential ground incursion by Israeli forces in Rafah.



My Office has an ongoing and active investigation into the situation in the State of Palestine. This is being taken forward as a matter of the utmost urgency, with a…

— Karim A. A. Khan KC (@KarimKhanQC) February 12, 2024