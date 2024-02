Março de 1949. Na República Socialista Soviética da Estónia, Estaline ordenou a deportação de cerca de 20 mil pessoas, consideradas inimigas do regime, para a região russa da Sibéria. Duas dessas dezenas de milhares de pessoas eram a a avó e a mãe da atual primeira-ministra estónia, Kaja Kallas. “A minha mãe foi deportada para a Sibéria quando ela tinha seis meses”, contou a política na sua conta pessoal do X (antigo Twitter).

A história da família Kallas parece ter voltado a repetir-se esta terça-feira, ainda que em moldes diferentes. O Ministério da Administração Interna da Rússia colocou a primeira-ministra da Estónia na lista de mais procurados, juntamente com o secretário de Estado estónio, Taimar Peterkop, e o ministro da Cultura da Lituânia, Simonas Kairys, e ainda outros dirigentes das repúblicas bálticas.

O Kremlin acusa Kaja Kallas de “destruir monumentos de soldados soviéticos”. “Crimes contra a memória dos libertadores do nazismo e fascismo devem ser julgados”, escreveu na sua conta pessoal do Telegram a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, que deixou ainda um aviso sem concretizar a que se referia: “Isto é apenas o começo”.

