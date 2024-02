Os biopic expõem-se a um escrutínio inevitável: que história contariam se o ângulo fosso outro? Por “ângulo” entenda-se o olhar do realizador, a narrativa escrita pelos argumentistas e a imagem transmitida pelos protagonistas. Todd Haynes encontrou uma solução com engenho para alguns destes problemas em Não Estou Aí, filme que mostrava vários retratos de Bob Dylan através de outras tantas interpretações. Tudo para nunca responder em definitivo à pergunta “quem é Bob Dylan?” e sem querer fazer juízos: será esta uma boa pessoa ou uma má pessoa?

Na verdade, uma característica habitual num filme biográfico é “dizer bem” da pessoa no centro da ação. Bob Marley: One Love satisfaz várias exigências de um biopic. Por vezes, até se aproxima de um bom biopic. Mas também acaba por servir de “biografia autorizada”, demasiado próxima do visado, com todas as condicionantes que tal decisão implica. Rita Marley, viúva da maior estrela da história do reggae (e retratada no filme para lá da competência por Lashana Lynch), e Ziggy Marley, um dos filhos do músico (cujo nome é referido no filme muitas vezes sem qualquer necessidade) fazem parte da lista de produtores do filme. Resultado: há um lado (ou vários, até) de Bob Marley (um Kingsley Ben-Adir a dar toda a fluidez necessária à personagem) que ficaram de fora.

O ponto de partida de Bob Marley: One Love é o concerto pela paz Smile Jamaica (1976), promovido com o objetivo de unir um povo à beira de uma guerra civil, um país que tentava superar dificuldades na hora de encontrar uma voz como ex-colónia. O destino está em 1978, noutro concerto, o One Love Peace Concert, também na Jamaica. O evento já não foi organizado por Marley, teve um lado mais institucional, uma quase-manobra de marketing para tirar a famosa fotografia em que os opostos se unem (Michael Manley e Edward Seaga surgem em palco a dar as mãos). Estas duas balizas temporais servem dois propósitos: um, mostrar a importância de Bob Marley na cultura — nas suas diversas e profundas camadas — contemporânea da Jamaica; e, dois, a evolução do artista e do ativista, o homem que vence uma certa ideia de ego para colocar a música acima de tudo.

