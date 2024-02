Esta sexta-feira fazemos um balanço dos debates para as legislativas. Já se realizaram mais de 20 dos 30 debates programados, as audiências têm sido boas, as sondagens que continuam a ser publicadas parecem convergir num conjunto de tendências e nem os casos de Justiça parecem distrair os portugueses que dão sinais de estarem mais interessados na campanha e no esclarecimento político do que noutros tempos recentes. Com os líderes no terreno, os programas eleitorais conhecidos e as táticas afinadas, é altura de fazermos um primeiro balanço, até porque já estamos a apenas três semanas do 10 de Março. Será que já se percebe quem vai à frente?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.