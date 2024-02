Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Foi de surpresa que Yulia Navalnaya falou sobre a morte do marido na Conferência Internacional de Segurança de Munique, que decorreu esta sexta-feira. Começando por dizer que não tinha sido oficialmente informada da sua morte, a mulher de Alexei Navalny afirmou que não sabe se deve acreditar na notícia.

“Não sei se devo acreditar ou não nesta terrível notícia que estamos a receber apenas de fontes governamentais”, disse Navalnaya, fazendo referência ao comunicado oficial emitido pelo serviço prisional do Círculo Polar Ártico, onde Navalny estava desde dezembro do ano passado.

