Vladimir Putin recusava dizer o nome do principal opositor, que por diversas vezes foi descrito pelos amigos mais próximos como um “animal político”. Tanto fora como dentro da prisão tentou lutar contra a soberania e o poder do Presidente russo e contra a corrupção existente no país. Os esforços levaram-no a obter reconhecimento internacional. Em 2022 foi capa da revista Time enquanto “o homem que Putin teme” e a sua vida foi retratada num documentário que venceu um Óscar. Alexei Navalny morreu esta sexta-feira, aos 47 anos.

Com um pai soldado do Exército Vermelho, da União Soviética, e uma mãe economista, Navalny assumiu-se desde cedo como “liberal” e era defensor de uma economia de mercado. Licenciou-se em Direito e, mais tarde, em Economia. Pelo meio, num resort na Turquia e quando ainda não era um político temido pelo Kremlin, conheceu a mulher, Yulia Navalnaya.

