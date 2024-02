Quando Neymar trocou o PSG pelo Al Hilal, um dos maiores pontos de curiosidade entre todos os amantes do futebol sobretudo em Portugal passava pela forma como o avançado brasileiro se iria relacionar com o seu novo treinador, Jorge Jesus. A lesão grave que o antigo craque do Barcelona teve no joelho na seleção acabou por “travar” essa maior convivência mas o jogador já regressou agora à Arábia Saudita para prosseguir outra fase do longo processo de recuperação. Agora, a dupla cruzou-se no ginásio e um vídeo que não demorou a tornar-se viral mostrava o técnico a dizer que o grande objetivo do Al Hilal para os próximos encontros é fazer mais seis vitórias consecutivas, para bater o recorde do Ajax nesse particular (26).

Jorge Jesus para Neymar, no CT do Al Hilal: "26 vitórias consecutivas nenhuma outra equipe fez, só o Ajax. Se nós chegarmos lá, vamos para o Guinness Book." ???? Divulgação pic.twitter.com/LOc7a7IfZT — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) February 16, 2024

Sendo certo que o Al Nassr tem como principal objetivo a vitória na Liga dos Campeões da Ásia, com uma vantagem conseguida esta semana fora na primeira mão dos oitavos frente ao Al-Fayha, a Liga saudita continua na órbita do conjunto de Riade, agora sem margem de erro perante a desvantagem de sete pontos para o Al Hilal de Jorge Jesus. Agora, no regresso à competição depois de mais de um mês e meio de paragem pela Taça Asiática, o adversário era o Al Fateh de Slaven Bilic, equipa sem grandes estrelas como os primeiros classificados que tinha ganho apenas um dos últimos oito jogos mas que mantinha o sétimo lugar.

Não sendo um compromisso teoricamente fácil, o Al Nassr contava com o suspeito do costume, Cristiano Ronaldo. E se o capitão da Seleção chegava a esta partida com quatro golos e uma assistências nos últimos dois encontros diante do Al Fateh, agora a regra continuou sem exceção e foi o avançado que inaugurou o marcador em mais um triunfo da formação de Luís Castro, marcando o segundo golo em dois jogos feitos em 2024 e conseguindo, com mais um golo de Otávio, reduzir à condição a distância para a topo para apenas quatro pontos, à espera do que poderá acontecer na receção do Al Hilal ao Al Raed este domingo. Antes, e mais uma vez, Ronaldo recebeu de novo o prémio de Melhor Jogador do Mês da Arábia Saudita. Depois, sobrou mais um “número”: o português passou a ter mais um golo do que Lionel Messi tirando todas as grandes penalidades convertidas por ambos, com 715 do capitão da Seleção Nacional e 714 do argentino.

????Cristiano Ronaldo received the player of the month award. It’s 16 in total , the highest in football history.????pic.twitter.com/9yTuvZ98uD — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 17, 2024

Non penalty goals for club and country: ???????? Cristiano Ronaldo – 715

???????? Lionel Messi – 714 After scoring for Al Nassr against Al Fateh, CR7 has now overtaken Lionel Messi for non penalty goals ???? pic.twitter.com/gk8HPmC7EH — SPORTbible (@sportbible) February 17, 2024

????????️ Al Nassr fans continue chanting Cristiano Ronaldo's name and “SIUUU” after the final whistle. pic.twitter.com/wCDDr1F2Hi — TCR. (@TeamCRonaldo) February 17, 2024

O encontro até começou com o Al Fateh a ter mais bola e a controlar o encontro mas bastou um bom passe de Crisitano Ronaldo e um remate ao lado com muito perigo de Talisca para inverter o rumo do encontro, que não demoraria a ver o primeiro golo: Otávio abriu com um fantástico “chapéu” por cima de um adversário em Al Ghanam e o lateral cruzou tenso para o desvio de primeira de Ronaldo na área (17′). O Al Nassr chegava à vantagem numa partida onde não podia perder pontos mas essa condição acabou por durar pouco mais de dez minutos, com Alex Telles a cortar mal na sequência de um livre e Al Nadji a aproveitar para fazer o 1-1 (29′). Até ao intervalo, Ronaldo ainda teve três desvios de cabeça fora do alvo, Sadio Mané rematou à figura de Jacob Rinne e Brozovic também criou perigo mas o empate não seria desfeito até ao descanso.

A segunda parte, quando se esperava uma entrada forte dos visitados para recuperarem a liderança, até começou com o Al Fateh melhor e a acertar no poste a abrir por Zelarayan, na sequência de uma grande jogada pela esquerda do antigo extremo do FC Porto, Cristian Tello. No entanto, e com o passar dos minutos, o Al Nassr conseguiu recuperar o domínio do jogo, apertou a pressão em termos ofensivos e chegou mesmo ao 2-1 por Otávio, na sequência de um lance que começou com um grande passe de Ronaldo para a direita e que teve um novo cruzamento na direita de Al Ghanam para o desvio do internacional português (72′). A postura dos visitantes tinha sido sempre positiva mas esse lance acabou por “fechar” as contas do jogo, que terminou com um defesa do Al Fateh a tirar em cima da linha o bis de Cristiano Ronaldo nos descontos.