Um homem de 72 anos morreu, esta segunda-feira, atropelado pelo próprio carro na Maia, no distrito do Porto, indicaram fontes da Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia descreveu que o incidente ocorreu dentro da morada da vítima que terá “saído do carro enquanto este estava a trabalhar e acabou por ficar entre a viatura e um muro”.

Já o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Área Metropolitana do Porto confirmou que o alerta foi dado às 09h22 para um acidente com viatura própria na rua Cruz da Guardaria, no concelho da Maia (distrito do Porto) e que óbito foi declarado no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.

No local estiveram cinco elementos dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, auxiliados por duas viaturas, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) e a GNR.