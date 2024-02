O rapper norte-americano Kiler Mike foi detido pela polícia na noite da cerimónia de entrega dos Grammy, em Los Angeles, pouco depois de ter recebido três prémios.

Um porta-voz da polícia confirmou à Associated Press que o artista foi detido no domingo na sequência de uma altercação na arena Crypto.com, onde decorria o evento. Num vídeo publicado pelo The Hollywood Reporter na rede social X (antigo Twitter), é possível ver o rapper algemado e a ser levado pelas autoridades.

Killer Mike is taken away in handcuffs at https://t.co/9ImDm1bpFW Arena after winning 3 #Grammys pic.twitter.com/1IUBU0IQb6 — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

A detenção aconteceu pouco depois de o rapper se ter dirigido para a área reservada à imprensa para responder a algumas perguntas. “Aos 20 anos, pensava que era fixe ser um traficante de droga. Aos 40, comecei a viver com arrependimentos e as coisas que tinha feito. Aos 45, comecei a fazer rap sobre isso. Aos 48, estou aqui como um homem orgulhoso das coisas que fez”, afirmou, citado pela Associated Press.

Killer Mike, cujo nome verdadeiro é Michael Render, acabou por ser libertado na mesma noite e terá agora de comparecer em tribunal no dia 29 de fevereiro.

O artista tinha recebido em 2003 o seu último Grammy, com o tema “The Whole World”. Este domingo venceu nas categorias de Melhor Canção Rap e Melhor Performance Rap, com a música “Scientists & Engineers”, com a colaboração de André 3000, Future e Eryn Allen Kane. Recebeu também o Grammy de Melhor Álbum Rap com “Michael”.