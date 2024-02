Em atualização

Os agricultores espanhóis estão esta quarta-feira em marcha lenta até ao Ministério da Agricultura, em Madrid, em protesto convocado pela associação União de Uniões (UDU) pelas condições de produção e venda dos seus produtos. Espera-se que cerca de 800 agricultores adiram e que 500 tratores cheguem à capital espanhola.

Segundo o El País, a marcha intitulada de “tratorada” pela UDU começou por volta das 8h00 locais (7h00 em Portugal) desde Arganda del Rey com o objetivo de chegar à Puerta de Alcalá, na Praça da Independência, pelas 9h30. Daí seguirão caminho pela rua Alfonso XII até ao Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, onde deverão chegar por volta das 14h00 (13h00 em Portugal).

???? DIRECTO | Un grupo de agricultores de la manifestación empiezan a transitar desde la puerta de Alcalá por las inmediaciones del Retiro de Madrid al grito: "queremos los tractores", en referencia a los tractores que aun no han llegado https://t.co/hQoVw40RIj pic.twitter.com/kDAkXwpLdQ — EL PAÍS (@el_pais) February 21, 2024

No entanto, pelas 10h45 (9h45 em Portugal), ainda não tinham chegado à Praça da Independência. À sua espera estavam centenas de agricultores, que se concentraram na Puerta de Alcalá, e negaram iniciar a sua marcha sem que antes chegassem todos os tratores.

Pelas estradas de acesso a Madrid, a situação começou a complicar-se com o bloqueio da A-43 em Torrejón de la Calzada, o corte na N-6 entre El Espinar (Segóvia) e Alto del León (Madrid) e o bloqueio da M-23 em direção à entrada da capital espanhola durante mais de 10 minutos. Segundo o El País, a Guardia Civil impediu a saída de 130 dos 250 tratores reunidos, levando ao bloqueio da A-42.

Durante a manhã, a secretária de Estado de Agricultura e Alimentação espanhola, Begoña García Bernal, reconheceu o direto das organizações agrícolas de se mobilizarem, no entanto, apelou à “responsabilidade partilhada” da União Europeia, do governo espanhol e das comunidades autónomas para responder às suas reivindicações.

Os agricultores espanhóis começaram no início do mês protestos contra as políticas e regulamentos europeus para o setor da Agricultura, como está a acontecer noutros países, com manifestações convocadas nas redes sociais, mas também pelas organizações agrícolas.