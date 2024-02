Nunca nenhum português navegou na net sem se deparar com uma frase falsamente atribuída a Fernando Pessoa, uma situação que poderia muito bem constituir entrada de dicionário para ironia, tendo em conta que Pessoa passou a sua vida a dividir-se em heterónimos com personalidades bem definidas, a forma que – especulo – encontrou de ser outro. Pessoa, com os heterónimos, explicitou essa coisa de ser várias coisas, mas estes tempos estão mais próximos do “Je est un autre”, de Rimbaud: hoje reconhecemos que todos comportamos cá dentro múltiplas vidas.

Todos comportamos cá dentro yada yada yada, mas – a bem da honestidade – convém admitir que uns comportam mais do que outros e que uns comportam identidades mais contraditórias do que outros. Roberto Carlos Lange, por exemplo, nasceu no sul da Florida, mas faz música sob o nome Helado Negro e não raro canta em espanhol – os seus pais são emigrantes equatorianos e a sua música tem como centro lírico a identidade; mesmo musicalmente, é um dos mais idiossincráticos criadores do nosso tempo: nas suas canções a música ambiental funde-se com a folk, o indie-rock desemboca na synth-pop como se todos estes elementos díspares coexistissem na natureza e fossem fruto da mesma árvore.

Isto pode levar-nos a concluir que o seu trabalho é profundamente íntimo e pessoal – e Phasor, o seu oitavo e mais recente disco, prova-o – mas depois existe a batida de I Just Wanto To Wake Up With You, com um refrão admirável e cantarolável, levemente evocativo de um Caribou que apontasse mais para o after do que para as duas da manhã, a recordar-nos que o que quer que seja que haja de interior na música de Helado Negro acaba sempre em prenda cujo embrulho dá prazer só de olhar (ou, no caso, ouvir).

