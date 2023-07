Quando apresentou ao mundo o futuro EX90, o SUV eléctrico que é simultaneamente o seu novo topo de gama, a Volvo garantiu que o modelo estaria equipado de série com o sistema mais eficaz do mercado que evitaria acidentes, o que o tornaria mais seguro do que os seus rivais. Isto seria conseguido com recurso a oito câmaras, 16 sensores ultrassónicos, cinco radares e um LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), dispositivo que recorre a um emissor de laser que ajuda a determinar a distância a todos os objectos, pessoas e animais que estejam em frente ao veículo. Isto permite alertar o condutor para objectos que possam surgir à sua frente na faixa de rodagem, como por exemplo um pneu que algum veículo perdeu.

É isto que o LiDAR vê, para alimentar o sistema de segurança e condução autónoma 3 fotos

O EX90 é o veículo mais importante que a Volvo vai lançar nos últimos anos e, provavelmente, em toda a sua história. Sobretudo porque é o primeiro a usufruir de uma plataforma específica para modelos eléctricos a bateria, com o construtor sueco a recorrer ao banco de órgãos do “patrão”, os chineses da Geely. A marca nórdica sempre fez questão de esgrimir a segurança dos seus veículos como argumento comercial, pelo que não fazia sentido abrir mão deste vector de comunicação agora que se aventura nos eléctricos sem “heranças” dos modelos a combustão, isto é, com plataformas específicas.

A Volvo recorre à tecnologia da NVIDIA – reconhecido fornecedor de tecnologia para videojogos – para fazer funcionar o seu sistema de segurança, interpretando as “imagens” recolhidas pelo LiDAR e cruzando-as com as das câmaras, para identificar tudo o que está em redor do veículo. O LiDAR, especificamente, vem de outro fornecedor da Volvo, a Luminar Technologies, também ele especialista neste domínio e um dos mais reputados do mercado. Mas algo está a correr mal, pois o CEOJimRowan já afirmou que “o sistema de código para fazer tudo funcionar é muito complexo e está a provocar um atraso de cinco a seis meses”. Isto explica o EX90 ter derrapado para a primeira metade de 2024 na Carolina do Sul, nos EUA, país onde vai ser construído antes de arrancar na China, mais especificamente em Chengdu, de onde sairão os EX90 para a Europa.

O Volvo EX90 é uma espécie de XC90, mas eléctrico. Veja aqui como é por dentro 2 fotos

O LiDAR da Luminar que a Volvo está a utilizar detecta peões a 250 metros de distância, com este fornecedor a fornecer igualmente o software Sentinel que faz funcionar o LiDAR. O problema está ao nível da integração das informações do Sentinel no software do EX90.