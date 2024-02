Não há limites? Chineses copiam Bugatti, Mercedes, Porsche e muito mais

Mas há três pormenores curiosos na “lógica” das cópias baratas chinesas. O primeiro prende-se com a dimensão, com os modelos da Mecides a terem apenas entre 3 e 3,8 metros, sendo que as pick-ups vão pouco mais além. O segundo tem a ver com a potência, já que os motores destas cópias debitam entre uns espectaculares 15 cv e uns impressionantes 27 cv, o que certamente não deixará de satisfazer quem opte pela cópia do Bugatti ou do Aston Martin DBX. E o terceiro é que, na ânsia de copiar, a Mecides nem deixou escapar os construtores chineses, uma vez que da BYD à Dongfeng, passando pela Saic e pela Wuling, estão lá quase todas.