Fevereiro vai terminar com muito vento, nestes primeiros dias, mais frio e ainda alguma chuva. Apesar de a primavera meteorológica começar já esta sexta-feira, dia 1 de março (ainda que a mudança de estação seja só no dia 20), o tempo de pleno inverno vai-se manter: até ao próximo fim de semana vão passar por Portugal mais três massas de ar polar e também uma série de frentes com chuva.

????#Tempo: De 26/02 a 06/03 prevê-se em Portugal Continental a passagem alternada de superfícies frontais frias com a intensificação de uma crista anticiclónica. Espera-se precipitação no início e fim da semana. Descida de temperatura a 26 e a manter-se ???? https://t.co/8VJcMW7wrq pic.twitter.com/JiPQkNCMvi — IPMA (@ipma_pt) February 23, 2024

Esta segunda-feira as temperaturas sobem ligeiramente, mas dificilmente dará para sentirmos essa subida dos termómetros, devido ao vento. Aliás, o IPMA tem 10 distritos sob aviso amarelo por causa da forte ventania. Viana do Castelo, Braga e Porto, das 5h00 às 18h00, Aveiro e Coimbra, das 9h00 às 21h00, e Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, das 9h00 às 3h00 de terça-feira, estão assim em alerta para rajadas que podem ir de 75 a 85 km/h. Também a costa portuguesa está sob aviso laranja de norte a sul (a única exceção é Setúbal, que está a amarelo), por causa da forte agitação marítima. Há ainda dois distritos sob aviso para a continuação de queda de neve, Castelo Branco e Guarda.

Persistência de áreas de instabilidade ( Azul no mapa. ) próximas à Península Ibérica nas próximas semanas, com continuação de tempo fresco, ventoso e chuvoso. pic.twitter.com/7n5PZUgZsw — BestWeather (@bestweather_) February 25, 2024

El tiempo en España la próxima semana: previsión de tres invasiones de aire polar ????️❄️ con lluvias y nieve en estas zonas ????️ Primera aproximación al tiempo previsto de @JuanjoVillena. https://t.co/IEBYivC0Hj — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 25, 2024

Mas a subida de temperaturas desta segunda será de muita curta duração, porque à noite os termómetros já voltam a baixar. Ao fim da tarde prevê-se a entrada da nova massa de ar polar marítima. Será a primeira das três previstas para esta semana (ainda que menos fortes do que a que deixou o norte do país repleto de neve até ao sábado passado), pelo que à noite já deve arrefecer bastante novamente e a partir de terça as máximas e mínimas voltam a cair.

É também normal que ainda caia alguma chuva esta segunda, mais forte a norte na parte da manhã (onde pode ser acompanhada de trovoadas), mais fraca no resto do país e que se deve dispersar ao longo do dia. Chuva essa que será de neve ainda na zona da Serra da Estrela.

El martes bajarán las temperaturas, aún más!!???????? Mañana tendremos un ligero ascenso de temperaturas, pero será muy efímero, ya que al final del lunes, pero sobre todo el martes las temperaturas volverán a descender. #meteo pic.twitter.com/HCCvPZK3dz — Stormyalert (@Stormyalert) February 25, 2024

A segunda massa de ar frio chega atrás da nova frente, na madrugada de quinta-feira. Vai voltar a chover, provavelmente sem grande intensidade, e também só quase a norte, mas o ar polar tomará de novo conta do país e as temperaturas — que entretanto devem ter subido 2 a 3ºC na quarta — voltam a descer. Neste sobe e desce, sábado chega uma nova frente com chuva e a terceira das massas de ar polar frio previstas, para mais um fim de semana onde deve voltar a nevar.

Estamos en un bucle de invasiones de aire polar marítimo. ♾️ Además del que está por llegar, en la próxima semana podría haber dos más. ¿Resultado? Nevadas en las sierras peninsulares. ????️ ????️ Consulta la 'profundidad de la nieve' ???? prevista en suelo: https://t.co/uYrNovzIcn pic.twitter.com/jtxcH8Xswx — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 25, 2024

Resumindo: as temperaturas mínimas irão variar entre os 0 e os 10° C e as máximas entre os 6 e os 16°C ao longo de toda a semana, com muitas oscilações, devido à passagem de superfícies frontais frias.

Esta segunda e terça deverão ser os dias com o vento mais intenso, que soprará por vezes forte, e com rajadas, no litoral oeste e nas terras altas.

Uma dorsal anticiclónica trará dias de estabilidade e sol na terça e quarta, mas quinta a chuva vai voltar, ainda que de forma fraca com mais frequência no litoral norte e centro.