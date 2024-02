Em atualização

Um jovem alemão-búlgaro atacou com uma faca e uma lanterna duas crianças, ferindo uma delas gravemente, perto de uma escola na Alemanha, em Duisburg-Marxloh, quando os alunos regressavam a casa, de acordo com a imprensa alemã.

O suspeito de 21 anos foi detido pelos primeiros agentes da polícia a chegarem ao local. Antes de esfaquear as vítimas, o jovem atingiu-as com uma lanterna. Desconhecem-se os motivos do ataque, indica o jornal alemão Bild. As crianças, um rapaz e uma rapariga, foram assistidas no local e foram posteriormente transportadas para o hospital.

A professora das vítimas foi a primeira a acionar o serviço de emergência e prestar apoio às crianças, tendo recebido também assistência psicológica. A polícia mobilizou um helicóptero e está no local à procura de provas e de testemunhas. Só quinta-feira é que a autoridade local, o Ministério Público de Duisburg, se irá pronunciar.