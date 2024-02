É nas escolas que muito do pensamento crítico das crianças é estimulado e vários conhecimentos transmitidos. “O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e de não repetir o que outras gerações fizeram”. São palavras de Jean Piaget, biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos grandes pensadores do século XX. Tendo as suas palavras como pano de fundo, é fácil de as aplicar à importância que a educação – e as escolas – têm nas novas gerações. Para que o mundo mude e as nossas atitudes possam ser diferentes, é preciso envolver os mais novos e guiá-los nesse caminho.

Se queremos um futuro mais sustentável, um planeta viável – e envolver as novas gerações neste caminho – é preciso fomentar novas ideias e ações que possam, de facto, fazer a diferença. E como? Através da educação, um dos maiores motores de mudança que temos ao nosso dispor.

O Prémio Energy Up é um dos exemplos de como o ensino, e a escola, podem contribuir para a construção de um amanhã melhor. Com o objetivo de premiar projetos escolares nas áreas do consumo mais eficiente de energia ou de mobilidade sustentável, o Prémio Energy Up é uma medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, aprovado pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos – e promovido pela Fundação Galp, com o apoio dos parceiros institucionais APA, ADENE, DGEG e DGE.

Porque informação é poder, não deixe de lado as Aulas Energy Up! ↓ Mostrar ↑ Esconder Para além do Prémio Future Up, fazem também parte do projeto Future Up, as Aulas Energy Up. Aqui, poderá encontrar tudo o que precisarão de saber sobre os temas centrais do Prémio: Sustentabilidade, Energia e Planeta. Serão disponibilizados vários recursos lúdico-pedagógicos, adequados a cada ciclo, que explorarão temáticas como a energia, eficiência energética, mobilidade sustentável, objetivos do desenvolvimento sustentável, entre outros. De uma forma diferente e atrativa, os alunos e professores poderão ter do seu lado informação relevante que fará diferença na hora de implementar e pensar os projetos. Para ter acesso a estas aulas, os professores podem inscrever a escola através do formulário, com a consulta do respetivo regulamento.

É simples: este é um concurso para projetos desenvolvidos por alunos e professores, que irá premiar a escola vencedora com a instalação de até 20.000€ em painéis solares. Não só é um prémio grande, como fará uma grande diferença na vida da escola, com uma poupança de 1000€ na fatura de eletricidade. Mas não fica por aqui. Serão, ainda, atribuídos prémios para os melhores projetos, por nível de escolaridade, no valor de 2.000€ para o 1º lugar e de 1.000€ para o 2º e 3º.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para que não restem dúvidas! ↓ Mostrar ↑ Esconder Poderá esclarecê-las nas sessões de esclarecimento que acontecerão: 7 março às 12h30 ;

às ; 12 de março às 17h30.

Em cada ano letivo, escolas de todo o país (continente e ilhas) – do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico, bem como Ensino Secundário e Profissional – são convidadas a abordar o tema da transição energética. De que forma? Implementando projetos concretos com impacto real na sociedade, no âmbito do consumo eficiente de energia. Os professores entram nesta equação, desafiando os seus alunos a serem uma parte ativa desta missão, através da proposta de novas ideias e soluções para o futuro.

Se acredita que os seus alunos podem fazer a diferença, importa referir que as inscrições para o Prémio Future Up de 2024 já se encontram abertas! Tudo o que precisa de fazer é consultar o regulamento e preencher o formulário. Não perca a oportunidade de fazer parte da diferença. Até dia 12 de abril, reúna todas as informações sobre o projeto e envie a sua candidatura. Os seus alunos agradecem e o futuro também. Afinal, nada se faz sozinho e este Prémio é a prova disso!