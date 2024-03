Um navio graneleiro, com bandeira de Singapura, atracou, esta quinta-feira, no porto de Leixões, distrito do Porto, com o corpo de um tripulante, de 42 anos, que morreu a bordo, adiantou à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A vítima, de 42 anos e nacionalidade chinesa, foi encontrada inconsciente no convés do navio em 13 de fevereiro, de acordo com o que foi apurado pela autoridade, acrescentando que se desconhece as causas que estão na origem da ocorrência.

A notícia tinha sido avançada pelo jornal Correio da Manhã, que referiu que a morte terá ocorrido ao largo da costa africana.

De acordo com a fonte da AMN, na sequência de um alerta recebido através de um agente de navegação, a informar que um navio graneleiro pretendia desembarcar no porto de Leixões, tendo a bordo o corpo de um dos tripulantes, foram ativados para o local elementos do comando-local da Polícia Marítima de Leixões, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Leixões, da Alfândega, da Polícia Judiciária e o Delegado de Saúde.

“O corpo foi posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Leixões para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto”, acrescentou.