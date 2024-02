“O Milagre”

Uma noviça de um convento do interior da Roménia é violada, espancada e deixada à beira da morte pelo taxista que a conduzia de volta da cidade, onde a rapariga tinha ido a uma consulta. Horrorizado com o estado em que ela ficou, e constatando que estava grávida, o inspetor que investiga o caso vai abusar da sua autoridade para levar o suspeito a confessar. Realizado por Bogdan George Alpetri, Milagre é o segundo filme de uma trilogia (o primeiro não se estreou cá, embora este possa ser visto independentemente) e aparenta ser apenas sobre a investigação de um crime e a obsessão de um polícia por apanhar o culpado. Mas traz nas entrelinhas muito mais do que isso, refletindo sobre a barbaridade inexplicável de que o mais anónimo ser humano é capaz, os extremos de violência e caos a que o mundo chegou, e a legitimidade de os combater da mesma forma, culminando com uma súbita, subtil e poderosa intervenção do sobrenatural, que esclarece o título da fita.

“O Vento Assobiando nas Gruas”

Adaptação, pela cineasta suíça Jeanne Waltz, do romance homónimo de Lídia Jorge, ambientado no Algarve. Regina, uma senhora idosa que vivia sozinha com a neta, Milene, que tem um leve problema cognitivo, é encontrada morta à porta da fábrica de conservas abandonada de que era dona, e onde tinha alugado alguns espaços a uma família de imigrantes caboverdianos, os Mata. Enquanto os tios e tias de Milene avaliam e disputam o património da mãe e tentam controlar a sobrinha, a rapariga trava amizade com os inquilinos da avó e acaba por se envolver com o jovem Antonino Mata, que trabalha como operador de grua numas obras. A interpretação de Rita Cabaço na desassombrada e imprevisível Milene destaca-se nesta fita correta e escorreita de forma, embora o enredo seja óbvio e denunciado e consideravelmente simplista na sua separação entre personagens “boazinhas” e “odiosas”.

“Duna — Parte Dois”

Denis Villeneuve regressa ao planeta Arrakis nesta continuação de Duna (2021), que volta a adaptar, agora em duas partes, o monumental e complexo clássico da literatura de ficção científica escrito por Frank Herbert, após a versão de David Lynch de 1984. Acompanhado por Chani, Paul Atreides consegue alçar-se a líder dos Fremen, os habitantes do desértico planeta Arrakis fértil na preciosa especiaria que é a trave-mestra da economia naquele universo, e que combatem a tirania dos Harkonnen, tornar-se na figura messiânica de que falavam as profecias locais e levar os insurgentes à vitória, vingando-se daqueles e da traição do imperador. Léa Seydoux, Christopher Walken e Florence Pugh juntam-se aqui ao elenco da primeira parte. Villeneuve quer agora filmar Dune Messiah, o segundo livro desta saga (pode ler a crítica aqui).