Isco

R. José d’Esaguy 10D, 1700-267 Lisboa. De terça-feira a sábado das 9h00 às 19h00.

É o cheiro do pão acabado de fazer que atrai quem passa pela rua José d’Esaguy, em Alvalade. Isco de nome, esta padaria artesanal é bem conhecida entre os moradores deste bairro lisboeta, que a fizeram ponto central desde a sua abertura em 2018. Mas, apesar de ser um ícone por estas ruas, não é do pão que falamos aqui. Entre fornos e bancadas enfarinhadas, a Isco tem um destaque na vitrine que chama a atenção tanto pelo aspeto como pelo nome. Kanelbulle, também conhecido como cinnamon roll, é um bolo de inspiração nórdica que está bem enroladinhado e recheado de canela. Já por fora, ligeiramente estaladiço, em consequência do açúcar que o cobre. Na Isco, o kanelbulle tem o valor de 2,40€.

Copenhagen Coffe Lab

R. Castilho 1A, 1250-198, Lisboa. Segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h00. Sábado e domingo das 9h00 às 17h00.

Bem estabelecido na capital, o Copenhagen Coffe Lab abriu dois novos espaços em Lisboa nos últimos dois meses. Em dezembro, a zona do Rato recebeu mais um, mesmo junto à rua do Salitre, e, em fevereiro, chegou a Campo de Ourique. Não fosse esta ser uma cadeia de cafés dinamarquesa, aqui não faltam os rolos de canela, ou Kanelsnegl, como se chama no país escandinavo. A acompanhá-los, estão também os cinnamon cream buns: de sabor praticamente idêntico, e com calda de açúcar por cima, estes surgem em forma de bolo. No Copenhagen Coffe Lab, os cinnamon rolls custam 2,40€.

Ogi by Euskalduna

R. de Santo Ildefonso 426, 4000-466 Porto. De terça-feira a sábado das 9h00 às 16h00.

Se o nome lhe parecer familiar, é porque esta padaria portuense tem autoria de Vasco Coelho Santos, o chef do Euskalduna Studio e do Semea. De portas abertas desde 2021, a Ogi by Euskalduna apresenta-se como uma padaria artesanal onde os produtos, com mão de Gil Fortuna, são de fermentação natural e feitos com cereais portugueses. Com um serviço de grab and go, aceita encomendas e pedidos ao balcão, estando assim adequada ao ritmo citadino do Porto. Já os cinnamon rolls, aqui respondem pelo nome sueco de kanelbullar e levam dois dias a ser produzidos — mas, como afirma a própria padaria, há coisas pelas quais vale a pena esperar. Na Ogi by Euskalduna, os cinnamon rolls ficam por 1,50€.

Cinnaroll

R. Manuel de Arriaga Lote 1396 A, 2975-329 Q.ta do Conde. De quarta a sexta-feira das 9h00 às 19h00. Sábado e domingo das 10h00 às 19h00.

O nome denuncia quem é o protagonista desta casa. Cinnaroll, na Quinta do Conde, é um café dedicado a este bolo sueco, no entanto, aqui a inspiração é norte-americana. Assim, há frosting — de baunilha, manteiga de amendoim, creme brulée, glacé ou de mirtilo —, toppings — que vão dos morangos aos marshmallows — e até um cinnamon roll caramel & nuts, que, para além do frosting clássico de baunilha, é coberto de caramelo salgado. No Cinnaroll, os cinnamon rolls variam entre 2,50€ e 5,90€.

Brites

R. da Constituição 661, 4200-200 Porto. De segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h00. Sábado das 8h30 às 15h00.

São tipo os do Ikea mas nada a ver. Quem o diz é a Brites, a padaria e pastelaria artesanal francesa que assume o nome de Brites de Almeida, a padeira de Aljubarrota. Arrojada mas seguindo referências clássicas, esta padaria do Porto aposta no tempo da confeção dos seus produtos, com fermentações longas, e técnicas que a distinguem. Se o pão e os croissants são conhecidos por estas ruas da invicta, aqui os rolinhos de canela também têm destaque — e isto porque são diferentes dos demais: a massa de brioche recebe o receio de canela, regado depois com calda de canela e vinho do Porto. Há ainda um cinnamon roll pumpkin spice, mas isso só no outono. Na Brites, os cinnamon rolls têm o valor de 2,30€.

Marquise da Mobler

R. Nova da Piedade 33, 1200-296 Lisboa. De segunda a sexta-feira das 8g30 às 18h00. Sábado e domingo das 8h30 às 16h00.

Se o sabor for familiar é porque o provou primeiro na Isco. A Marquise da Mobler é uma padaria, loja e café, tudo num só, no entanto, a zona de cafeteria é de responsabilidade daquela padaria artesanal de Alvalade. Por isso não é de estranhar que dê de caras com o Kanelbulle do início, enroladinho e recheado de canela. Para elevar a experiência, a Marquise tem uma seleção de móveis e cerâmicas à venda, que vão das canecas às jarras, passando por variadas peças de decoração, que se podem espreitar neste espaço do Príncipe Real, em Lisboa. Na Marquise, os cinnamon rolls custam 2,60€.

American Bites Bakery

R. do Dr. Ricardo Jorge 106, 4050-514 Porto. De segunda a quarta-feira das 11h00 às 18h00, quinta-feira a sábado das 11h00 às 20h00 e domingo das 12h00 às 17h00

Vinda diretamente de Virginia, nos EUA, a American Bites Bakery chegou ao Porto com a missão de atenuar as saudades de casa e de dar a conhecer aos portugueses os tradicionais doces norte-americanos com que esta família cresceu. O casal Oriana e Victor abriu a pastelaria em 2020, com a companhia dos filhos, Mattew e Vicky, e desde então oferecem opções bem típicas dos EUA, e que se apresentam como as delícias dos mais gulosos: há as NYC cookies, brownies, cupcakes e cinnamon rolls. Estes últimos podem ser adquiridos à unidade ou, para os ambiciosos, em formato de bolo: o giant cinnamon roll. Na American Bites Bakery, os cinnamon rolls situam-se nos 3,95€.

Royale Pão Paixão

R. de Guerra Junqueiro 634, 4150-387 Porto. De segunda a sexta-feira das 8h00 às 19h00 e sábado das 9h00 às 17h00

Foi da paixão por comida, e por pão, em especial, que a Royale Pão Paixão abriu portas na Guerra Junqueiro, no Porto. Tendo o tempo como rei, esta padaria artesanal dedica horas a longas fermentações, respeitando sempre a tradição no fabrico do pão. Mas para além deste bom produto, que encaixa em qualquer refeição,a Royale Pão Paixão apresenta um bolo de canela que se apresenta diferente. São cinnamon buns e, para além daquela especiaria que o caracteriza, são aromatizados com cardamomo. Tudo num bolinho de massa de brioche. Na Royale Pão Paixão, os cinnamon rolls têm o valor de 2€.

Slow Sourdough & Co.

R. de Duarte Leite 9, 2820-220 Charneca de Caparica. De quarta a sexta-feira das 11h00 às 19h00 e sábado das 8h00 às 15h00.

Como o nome indica, a Slow Sourdough & Co. é uma padaria onde há respeito por uma lenta fermentação natural. No caso dos cinnamon rolls, esta demora 24 horas. Sem frosting nem toppings, estes rolinhos de canela da Costa da Caparica são 100% plant based, simples e produzidos com farinhas moídas em mó de pedra. Estão disponíveis de quarta a sábado — apesar do tempo que levam a ser preparados. Na Slow Sourdough & Co., os cinnamon rolls têm um preço de 2,50€ a cada duas unidades.

doBeco

R. Passos Manuel 106A, 1150-053 Lisboa. Todos os dias das 8h30 às 18h00

Da doBeco, padaria e pastelaria artesanal que em meados de abril do ano passado abriu o primeiro espaço físico na Rua Passos Manuel, em Lisboa, saem diariamente do forno entre 1300 a 1400 unidades de pão. O número é alto quando se pensa no tempo que a fermentação da massa leva: 24 horas. Da dedicação e foco neste processo de fabrico artesanal e lento nascem também os cinnamon rolls. Dos clássicos, como os nórdicos, há de canela e dos poucos comuns há com recheio de frutos vermelhos com chocolate preto. Na doBeco, pode comprar os cinnamon rolls por 2€.

Lully 1661

Rua do Grilo 12, 1950-109 Lisboa. De terça a sexta-feira das 8h00 às 15h00 e sábado das 9h00 às 17h00.

No zona do Beato, é é um dos pontos onde as pessoas se reúnem diariamente para tomar o pequeno-almoço. Já nos Anjos, apresenta-se em formato “grab & go” para servir quem trabalha e vive mais perto da Baixa, indo ao encontro da necessidade de rapidez e conveniência dos lisboetas. Apesar de terem públicos diferentes, os dois espaços da Lully 1661, em Lisboa, têm algo em comum: os produtos. Aqui não faltam os pães — feitos de acordo com as receitas tradicionais francesas — que se apresentam tanto em forma de baguete como de brioche e as pastelarias. O cinnamon roll surge bem traçado e iluminado pelo açúcar que o cobre. Na Lully 1661, os cinnamon rolls têm o valor de 3€.