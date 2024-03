A polícia belga prendeu este domingo um adulto e três menores, suspeitos de terem trocado mensagens sobre um plano de atentado terrorista na Bélgica, informou à agência de notícias France-Presse a procuradoria federal responsável pela investigação.

Os quatro suspeitos, três menores no ‘final da adolescência’ e um jovem de 18 anos, foram detidos durante buscas em Bruxelas, Ninove, Charleroi e Liège, disse Eric Van Der Sypt, porta-voz do Ministério Público.

“Eles são suspeitos de planearem um atentado terrorista na Bélgica”, acrescentou.

Segundo o canal RTBF, as detenções resultam de uma operação policial destinada a identificar “indivíduos potencialmente violentos e suspeitos de estarem ligados ao extremismo islâmico”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, nenhuma arma ou explosivo foram encontrados. A polícia apreendeu telemóveis e computadores portáteis para análise, referiu ainda, confirmando as informações dos meios de comunicação social belgas RTBF e HLN.

As mensagens trocadas pelos quatro suspeitos eram “suficientemente preocupantes para se intervir e realizar buscas”, disse Van Der Sypt.

“Não é que estivessem a planear algo para amanhã, mas era suficientemente iminente para intervirmos”, reforçou.

A relativa juventude dos suspeitos reforça a desconfiança das autoridades. “Eles são muito flexíveis. Se alguém lhes der uma arma, por exemplo, as coisas podem acontecer muito, muito rapidamente. Por isso, não queremos correr riscos”, disse o porta-voz.

Os quatro suspeitos estão a ser interrogados por um juiz de instrução, que irá decidir as medidas de coação.

As autoridades belgas têm estado em alerta máximo desde os atentados jihadistas de 2016, perpetrados por bombistas suicidas que fizeram 32 mortos em explosões no aeroporto de Bruxelas e no metro da cidade.

Em outubro de 2023, um tunisino matou a tiro dois adeptos de futebol suecos em Bruxelas, antes de ser abatido pela polícia.