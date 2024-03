O site norte-americano de notícias TMZ publicou esta segunda-feira o diz ser a primeira aparição da princesa de Gales em público desde que esteve no hospital para uma cirurgia. Na imagem pode ver-se Kate, com óculos escuros, no interior de um carro no lugar do pendura, acompanhada pela mãe, Carole Middleton, ao volante. A notícia diz que a imagem foi captada perto do Castelo de Windsor, mas a informação não foi confirmada por nenhuma outra fonte.

A imprensa inglesa já fez eco da notícia do TMZ e o Daily Mail acrescenta que a imagem foi captada pouco depois das 9h00 da manhã, o que dizem sugerir que ambas estariam a regressar depois de terem ido levar as crianças à escola.

Kate Middleton Seen in Public for First Time Since Mystery Hospitalization | Click to read more ???? https://t.co/O7zlxZfiCY — TMZ (@TMZ) March 4, 2024

A princesa de Gales parece reaparecer após uma semana de intensa especulação e sobre o seu paradeiro. Na última semana de fevereiro, o príncipe William desistiu à última hora de comparecer num serviço religioso em homenagem ao Rei Constantino da Grécia, originando rumores de que a ausência estaria relacionada com a saúde de Kate. O burburilho levou mesmo o Palácio de Kensington a confirmar que a princesa “continua a recuperar bem”. Contudo, o facto de Kate não ser vista em público há já cerca de dois meses e de não haver novidades oficiais sobre o seu estado há um mês fez com começassem a aparecer pelas redes sociais e meios de comunicação social várias questões sobre o seu atual estado, ou seja, onde está e o que realmente se passa.

Segundo informações do Palácio de Kensington, Kate passou por uma cirurgia abdominal a 16 de janeiro. A última atualização do seu estado de saúde foi dada no dia 29 do mesmo mês, quando teve alta do hospital privado London Clinic. Não é vista em público desde o dia de Natal do ano passado.

Tio de Kate poderá participar em reality show

Esta segunda-feira a comunicação social britânica noticiou ainda que o tio da princesa de Gales, Gary Goldsmith, deverá participar no reality show Celebrity Big Brother. O jornal Telegraph escreve que os rumores terão irritado os pais de Kate.

O empresário de 58 anos é o irmão mais novo de Carole Middleton, mãe de Kate. Em 2017, foi condenado a 12 meses de serviço comunitário com 20 sessões de reabilitação e ainda a cinco mil libras de multa (aproximadamente, 5,800 euros), por atingir a mulher com “um gancho de esquerda” no rosto. A agressão terá acontecido durante uma discussão em que estavam embriagados e Julie-Ann Goldsmith terá acusado o marido de tomar drogas, lembra a Sky News.

O jornal de Sun captou imagens de Gary Goldsmith a chegar aos estúdios da estação ITV este domingo. Segundo a notícia, a mãe de Kate está “enfurecida” e teme que o irmão possa revelar segredos reais. A edição do programa que tem estreia marcada para esta segunda-feira à noite marca o regresso do formato à televisão britânica em seis anos.